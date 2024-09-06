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Банки Молдови припиняють грошові перекази з Росії

Рішення було прийнято після того, як США запровадили нові санкції проти Росії, які включають новосибірський Центр фінансових технологій, розробника “Золотої корони”.

Банки Молдови припиняють грошові перекази з Росії
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Чотири молдовських банки припинили співпрацю з російською системою грошових переказів “Золота корона”. Вона залишилася єдиним варіантом переказу грошей між Молдовою та Росією.

Про це повідомляє портал BIRN.

“Ці банки провели оцінку ризиків і вирішили, що настав правильний час діяти таким чином, а не піддатися впливу уряду Молдови, який завжди вагався щодо запровадження санкцій проти Росії”, — зазначив економічний експерт із Кишинева В’ячеслав Іоніца.

Водночас, таке рішення створить проблеми для громадян Молдови, які надсилають гроші з Росії додому. Близько 70% грошових переказів, які відправляються в Молдову з Росії, надходять через банківську систему.

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Банки Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank не пояснили раптову зміну правил.

Втім, відомо, що рішення було прийнято після того, як США запровадили нові санкції проти Росії, які включають новосибірський Центр фінансових технологій, розробника “Золотої корони”.

Наразі російські гроші все ще надходять до проросійської Гагаузії в Молдові, де картки російської платіжної системи “МИР” використовуються незаконно, як і в Придністровському регіоні Молдови, який контролюється проросійськими силами.

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