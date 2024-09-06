Іспанія передасть Україні батарею HAWK і поновить програму прийому українських біженців

Іспанія оголосила про нову допомогу Україні. Зокрема, йдеться про постачання повної батареї системи ППО HAWK.

Про це повідомила міністерка оборони Маргарита Роблес на засіданні у форматі "Рамштайн", йдеться на сайті іспанського Міноборони.

Також Роблес розповіла про підготовку нової допомоги Києву і постачання для ЗСУ, а також про проєкти, які іспанська оборонна промисловість реалізує внаслідок двосторонньої безпекової угоди.

Роблес повідомила, що з 1 жовтня Іспанія поновить програму прийому українських сімей. Ще країна збільшує обсяг підготовки українських військових. До кінця року планують навчити понад 6 тисяч солдатів.