Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
Спостерігачі: Білорусь збила російські "шахеди" у Гомельській області
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
​Курськ не випадковість. І не коштом Покровська
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Фракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
LB.uaФракція «Слуга народу» на чолі з президентом погодила остаточні кадрові зміни
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний: «Ми проведемо реформу, у центрі якої буде спортсмен»
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Як Галущенко й Шурма звільняли очільника Укренерго і що буде з грошима донорів на відновлення мереж
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу відправили у відставку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
Велике неоновлення. Як парламент призначав нових міністрів
ГоловнаСвіт

У Кенії в шкільній пожежі загинули 17 дітей, ще понад 10 отримали опіки

Загоряння почалося в гуртожитку для хлопчиків. 

У Кенії 17 учнів загинули внаслідок загоряння гуртожитку початкової школи. Ще 14 людей госпіталізовані з опіками. Причини загоряння в Hillside Endarasha невідомі, пише BBC

Президент Вільям Руто назвав трагедію "жахливою" та розпорядився провести розслідування. Вік загиблих невідомий, але учні в цій школи навчалися до 14 років.

"Доручаю відповідним органам ретельно розслідувати цей жахливий інцидент. Винні будуть притягнуті до відповідальності", – сказав Руто. 

Більшість шкільного комплексу будівель зроблена з деревини, тож вогонь швидко охопив навчальний заклад. Загалом у Hillside Endarasha навчалися 824 дитини. За даними BBC, пожежа почалася в гуртожитку, де мешкали 156 хлопчиків. 

Шкільні пожежі для Кенії не є поодинокими. Подібні випадки траплялися протягом 30 років, при цьому були й підпали.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies