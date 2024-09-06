У Кенії в шкільній пожежі загинули 17 дітей, ще понад 10 отримали опіки

Загоряння почалося в гуртожитку для хлопчиків.

У Кенії 17 учнів загинули внаслідок загоряння гуртожитку початкової школи. Ще 14 людей госпіталізовані з опіками. Причини загоряння в Hillside Endarasha невідомі, пише BBC.

Президент Вільям Руто назвав трагедію "жахливою" та розпорядився провести розслідування. Вік загиблих невідомий, але учні в цій школи навчалися до 14 років.

"Доручаю відповідним органам ретельно розслідувати цей жахливий інцидент. Винні будуть притягнуті до відповідальності", – сказав Руто.

Більшість шкільного комплексу будівель зроблена з деревини, тож вогонь швидко охопив навчальний заклад. Загалом у Hillside Endarasha навчалися 824 дитини. За даними BBC, пожежа почалася в гуртожитку, де мешкали 156 хлопчиків.

Шкільні пожежі для Кенії не є поодинокими. Подібні випадки траплялися протягом 30 років, при цьому були й підпали.