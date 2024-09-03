ОВА повідомила про ситуацію з масштабною пожежею на Харківщині

Вогонь пошкодив і знищив у Студенку близько 250 житлових будинків

Масштабна пожежа на Харківщині триває, але загоряння на території Оскільскої громади локалізували.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вогонь пошкодив і знищив у Студенку близько 250 житлових будинків. Із села евакуювали більш ніж 600 людей.

"Але в більшості виїжджати за межі громади люди не виявляють бажання. Збираємо потребу на тимчасове розміщення на території району", - додав керівник ОВА.

Він зазначив, що пожежа розповсюдилася на територію Харківщини з Донецької області. Потерпілі можуть розраховувати на виплати за знищене майно.

"Ця надзвичайна подія - наслідок ворожих військових дій, тож всі постраждалі громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене майно за програмою єВідновлення. Дав доручення профільному департаменту Харківської ОВА, районній військовій адміністрації, а також очільникам громад акумулювати всі ресурси для оформлення всіх відповідних документів та рішень", - додав Синєгубов.