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ОВА повідомила про ситуацію з масштабною пожежею на Харківщині

Вогонь пошкодив і знищив у Студенку близько 250 житлових будинків

ОВА повідомила про ситуацію з масштабною пожежею на Харківщині
пожежа на Харківщині

Масштабна пожежа на Харківщині триває, але загоряння на території Оскільскої громади локалізували.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вогонь пошкодив і знищив у Студенку близько 250 житлових будинків. Із села евакуювали більш ніж 600 людей. 

"Але в більшості виїжджати за межі громади люди не виявляють бажання. Збираємо потребу на тимчасове розміщення на території району", - додав керівник ОВА.

Він зазначив, що пожежа розповсюдилася на територію Харківщини з Донецької області. Потерпілі можуть розраховувати на виплати за знищене майно.

"Ця надзвичайна подія - наслідок ворожих військових дій, тож всі постраждалі громадяни зможуть отримати компенсацію за знищене майно за програмою єВідновлення. Дав доручення профільному департаменту Харківської ОВА, районній військовій адміністрації, а також очільникам громад акумулювати всі ресурси для оформлення всіх відповідних документів та рішень", - додав Синєгубов.

  • Пожежа охопила близько 1200 гектарів. 2 вересня влада області повідомляла про 200 евакуйованих жителів.
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