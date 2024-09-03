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Генштаб: росіяни найбільш активні на Курахівському та Покровському напрямках

Росавіація скинула 24 КАБи на територію Курської області РФ, також окупанти атакували свої території зі ствольної артилерії та РСЗВ.

Генштаб: росіяни найбільш активні на Курахівському та Покровському напрямках
Українська армія
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 3 вересня відомо про 118 атак росіян на позиції Сил оборони. Найбільш активно ворог діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів майже половину від усіх атак. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини перебувають під російським вогнем – постраждали населені пункти Карповичі, Покровка, Порозок, Дмитрівка, Сопич, Бобилівка, Велика Писарівка та Бояро-Лежачі. Під авіаудари потрапили Есмань, Усок та Юнаківка.

Відомо, що за 3 вересня російська авіація скинула 24 КАБи на територію Курської області РФ. Били окупанти по Курщині також з РСЗВ та ствольної артилерії.

На Харківському напрямку російські терористи двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. На даний час бій триває.

Чотири рази ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки, Синьківки та Берестового. 

На Лиманському ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Твердохлібове, Дружелюбівка, Новосадове, Греківка, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни уже відбили вісім з 16 ворожих атак. Бої тривають. Біля Петропавлівки і Борової впали дев’ять ворожих авіабомб.

Тривають бої на Сіверському, супротивник тричі атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного. Наші оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Андріївки та Часового Яру. Біля останнього три боєзіткнення продовжуються. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши на райони населених пунктів Ступочки та Біла Гора чотири КАБи. По Григорівці двічі бив НАРами.

На Торецькому кількість ворожих атак на даний час добігла семи. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч, всі атаки зупинили. Авіація агресора завдала бомбардувань по районах Дачного, Костянтинівки, Диліївки і Торецька.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили вже 31 спробу атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Миролюбівки, Михайлівки та Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 21 атаку противника, десять боєзіткнень ще тривають. Основні зусилля окупанти прикладають біля Новогродівки і Михайлівки, де зафіксовано 11 та 9 боєзіткнень відповідно.

Набйльше боїв сьогодні - на Курахівському напрямку, де загарбники 37 разів атакували наші підрозділи – найактивніше намагаються просунутися в районах Українська, Костянтинівки і Георгіївки. П’ять боїв ще тривають.

На Времівському росіяни вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки. Атаки відбиті.

На Оріхівському зазнав удару 20 НАРами район села П’ятихатки. Також окупанти провели п’ять атак біля Роботиного, Малої Токмачки і Новоандріївки.

На Придніпровському відбили одну ворожу атаку. По Миколаївці загарбники випустили 40 некерованих авіаракет.

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