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Від мобілізації заброньовано 90% рятувальників, - Зеленський

Президент відповів на петицію щодо бронювання 100% особового складу ДСНС.

Від мобілізації заброньовано 90% рятувальників, - Зеленський
Рятувальники на місці обстрілу (архівне фото)
Фото: ДСНС

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій. Він зазначив, що наразі від мобілізації вже заброньовано 90% рятувальників. 

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Петиція була розміщена 2 червня і вже набрала 27 194 голосів із необхідних 25 000, тому була розглянута президентом. Авторка петиції закликала забронювати від мобілізації весь особовий склад ДСНС, оперативно-рятувальної служби та інших військовозобов'язаних працівників цивільного захисту. Вона наголосила, що рятувальники "здійснюють важливу місію в тилу", особливо у воєнний час. Але станом на 18 травня 2024 року з 50% співробітників ДСНС зняли броню.

Зеленський погодився з автором петиції, що праця рятувальників сьогодні стала особливо небезпечною. Але наголосив, що будь-яке питання "вимагає виваженого підходу" і не потрібно забувати про потреби нашої країни в обороні.

Президент нагадав, що на прохання Міністерства внутрішніх справ вже змінено підхід до бронювання працівників ДСНС – 90% особового складу служби не підлягають мобілізації. Про це ще 7 червня повідомляв також голова МВС Ігор Клименко.

  • Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що великі інтернет-провайдери і мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників. Відповідне рішення підтримав уряд.
  • Нагадаємо, що від початку офіційного запуску сервісу електронного бронювання через портал "Дія" критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, вже забронювали близько 160 тисяч працівників. Загальна ж кількість заброньованих - 770 тисяч осіб
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