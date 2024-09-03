В Україні запускають карʼєрне консультування для ветеранів

В Україні запускають новий напрямок роботи з ветеранами - карʼєрне консультування. Про це повідомило соціальне підприємство Lobby X, яке займається рекрутингом до Сил оборони.

Карʼєрні консультанти надаватимуть ветеранам підтримку на шляху до працевлаштування та в пошуку "професійного покликання" після служби.

Ветеранам допомагатимуть скласти резюме з урахуванням навичок з військової служби, підготуватися до співбесіди, створити профіль на LinkedIn, підібрати вакансії в роботодавців, які адаптують свої умови праці до потреб ветеранів.

На консультування запрошують не лише тих, хто вже знає, чим хоче займатися після служби, а й тих, хто поки що не визначився. Ветеранам допоможуть підсвітити їхні сильні сторони, розкажуть про кар'єрні та навчальні можливості, які пропонують громадські організації, держава й бізнес, та підтримають в пошуку професійного покликання.

“Через нас проходять тисячі людей, яким ми допомагаємо знайти своє місце в армії. І ці ж люди після завершення служби зможуть звернутися до нас по підтримку в пошуку себе у цивільному житті. Ми хочемо, щоб військові бачили, що ми вже готуємось до їхнього повернення і готові надати підтримку, коли їм це буде потрібно”, – зазначив засновник соціального підприємства Владислав Грезєв.

Нагадаємо, в серпні в Броварах та Борисполі Київської області відкрили перші два ветеранські хаби. Українські захисники та члени їхніх родин зможуть отримати: юридичні консультації; психологічну допомогу; сприяння у зарахуванні дітей до навчальних закладів; допомогу у оздоровленні та реабілітації; інформаційний супровід з подальшим запровадженням посади фахівця з супроводу ветерана; можливість навчатися та здобути нову професію; реалізацію власних підприємницьких проєктів.