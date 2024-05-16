У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
«Заспокійливий сигнал» від США: із чим приїхав до Києва Ентоні Блінкен
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Суспільне мовлення не штрафували за футболки "Звільніть захисників Азовсталі" на Євробаченні (уточнено)
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
Євген Нищук: «Театр зараз став для людей навіть цікавішим, ніж кіно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Найпопулярнішими вакансіями в ЗСУ є розвідники й оператори дронів, - рекрутингова платформа

Значно зросли запити підрозділів на водіїв, ремонтників, майстрів, техніків, механіків, електриків.

Найпопулярнішими вакансіями в ЗСУ є розвідники й оператори дронів, - рекрутингова платформа
Найпопулярнішими вакансіями в ЗСУ є розвідники й оператори дронів
Фото: Telegram/Zelenskiy

За пів року проєкт із рекрутингу до ЗСУ Lobby X має вакансії до всіх родів військ.

Про це розповіла керівниця воєнного департаменту Lobby X Ольга Бандрівська, передає Укрінформ.

"Зараз у нас на сайті понад 3300 актуальних вакансій до усіх родів і видів військ. За ці пів року значно побільшало підрозділів, які розмістили свої вакансії, тобто загалом скористалися послугами рекрутингу. Зараз ми покриваємо усі види і типи військ", - зазначила Бандрівська.

Вона наголосила, що одна вакансія не означає одне місце, оскільки, якщо розміщується вакансія водія або розвідника, шукають не одну людину, і вакансія відкрита доти, доки не наберуть необхідну кількість людей.

Підписуйтесь на наш Google News

"Якщо говорити про попит серед кандидатів, то останні кілька тижнів дуже популярні розвідники. Дуже багато заявок... Але, насправді, не всі проходять відбір на першому етапі. Якщо ж говорити про інші вакансії, то це оператори безпілотників різного типу. Вони залишаються в попиті вже досить довго”, - розповіла Ольга Бандрівська. 

Вона уточнила, що на ці вакансії достатньо низький поріг входу, для початку достатньо пройти курси, яких у цивільному житті зараз багато і вони досить якісні.

Водночас, значно зросли запити підрозділів на водіїв, ремонтників, майстрів, техніків, механіків, електриків - тобто людей, які займаються ремонтом різного типу і різної складності техніки, від автомобілів до БТРів і безпілотників. 

Також високим залишається запит на медиків та операторів безпілотників.

Серед кандидатів на платформі переважають чоловіки 25-45 років, часто пишуть і кандидати старшого віку, які хочуть служити і мають військовий досвід.

Також є окрема категорія кандидатів, 55-65 років, які по законодавству вже на межі вікових обмежень щодо військової служби. Їх можна працевлаштувати не на всі вакансії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies