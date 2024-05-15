Внаслідок російських обстрілів Сумщини загинула людина

Сьогодні, 15 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 183 вибухи.
Зокрема, Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів, РСЗВ та артилерії. Внаслідок обстрілу з РСЗВ загинула цивільна жінка.
Також внаслідок обстрілу з РСЗВ у Дружбівській громаді отримала поранення одна людина.
Білопільську, Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади ворог обстріляв з мінометів та артилерії.
По Великописарівській громаді окупанти вдарили з мінометів, артилерії та скинули на неї ВОГ з БпЛА.
Краснопільську громаду російські військові атакували дронами та мінометами.
По Хотінській громаді армія РФ завдала ударів із РСЗВ та мінометів, по Новослобідській - з мінометів, а по Шалигинській - FPV-дроном.