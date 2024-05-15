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Бійці ДПСУ знищили два російських танки на Харківщині

Танки росіян знищили під час оборони Вовчанська.

Бійці ДПСУ знищили два російських танки на Харківщині
Український прикордонник за роботою (ілюстративне фото)
Фото: Скріншот з відео

Українські прикордонники знищили два танки росіян під час оборони Вовчанська у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку до місця стоянки і за першої ж нагоди нанесли вогневе ураження”, - йдеться у повідомленні.

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Прикордонники уточнили, що знищені російські танки здійснювали обстріл околиці міста Вовчанськ.

  • Українські розвідники на Харківщині дронами знищили дороговартісний комплекс ведення розвідки ворога "Муром-М" та іншу техніку окупантів.
  • На Запорізькому напрямку бійці Держприкордонслужби України допомогли знищити російський комплекс РЕБ.
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