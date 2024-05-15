Танки росіян знищили під час оборони Вовчанська.

Українські прикордонники знищили два танки росіян під час оборони Вовчанська у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку до місця стоянки і за першої ж нагоди нанесли вогневе ураження”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що знищені російські танки здійснювали обстріл околиці міста Вовчанськ.