Українські прикордонники знищили два танки росіян під час оборони Вовчанська у Харківській області.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Пілоти розвідувальних БпЛА переслідували ворожу техніку до місця стоянки і за першої ж нагоди нанесли вогневе ураження”, - йдеться у повідомленні.
Прикордонники уточнили, що знищені російські танки здійснювали обстріл околиці міста Вовчанськ.
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