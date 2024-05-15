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Від операторів дронів до виконувачів бойових завдань: окупанти на ТОТ створюють "армію школярів"

Кремль створив цілу систему для залучення дітей до війни.

Від операторів дронів до виконувачів бойових завдань: окупанти на ТОТ створюють "армію школярів"
Фото: ЦНС

На окупованих територіях України росіяни активно залучають школярів до військової справи. Навчанням з пілотування БПЛА не завершується, окупанти намагаються залучити школярів та студентів до військово-промислового виробництва.

У Центрі національного спротиву зазначають, що це нормальне явище для терористичної Росії.

"А ще — підручники з переписаної історії та знищення українських книжок. Кремль вперто робить усі ставки на виховання таких собі  “павликів морозових”, — додають у ЦНС.

За інформацією ЦНС, у тимчасово окупованому Скадовську відбулися змагання з пілотування БПЛА серед школярів. За першість боролися школярі молодших класів, а також старшокласники.

"Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до подальшого виконання бойових завдань. Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти і порушують їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", — наголошують у спротиві. 

  • На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують місцеве населення допомагати армії РФ. Зокрема, студентів технікумів заставляють виготовляти для окупантів окопні свічки.
  • Російські окупанти у Запорізькій області змушують школярів вступати до юнармії, вчать збирати дрони та керувати ними.
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