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Лубінець: за офіційними даними у в'язницях РФ перебуває майже 1700 цивільних українців

Зниклими безвісти офіційно вважають близько 14 тисяч цивільних.

Лубінець: за офіційними даними у в'язницях РФ перебуває майже 1700 цивільних українців
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб. 

При цьому у статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних.

"Проблема у тому, що російська сторона кваліфікує багатьох захоплених цивільних як військовополонених, проте, за українським законодавством, вони – цивільні громадяни", - зазначив Лубінець.

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