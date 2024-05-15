Сили оборони півдня спростували фейк щодо захоплення армією РФ Роботиного на Запоріжжі

Ворожі пропагандистські пабліки поширюють інформацію про нібито захоплення російськими військовими села Роботине на Запорізькому напрямку, що є фейком.

Про це повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, пише Укрінформ.

“15 травня російські пропагандистські пабліки вкотре розповсюдили фейк щодо нібито захоплення силами армії так званої російської федерації населеного пункту Роботине. Наразі повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності”, — зазначив Плетенчук.

Речник додає, що попри численні штурми Роботиного, російська армія не має успіхів на цьому напрямку.

“Триває оборона. Сили оборони півдня роблять усе необхідне, аби ворог і надалі не мав успіху. В результаті штурмів ворог був змушений відійти, зазнавши втрат”, — додав він.