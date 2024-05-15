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Блінкен оголосив про виділення гранту на виробництво роботизованих протезів для українських ветеранів

Грант отримає компанія Esper Bionics, яка виготовляє роботизовані протези, до яких належить перший у світі робопротез руки, що використовує штучний інтелект і хмарне зберігання даних.

Блінкен оголосив про виділення гранту на виробництво роботизованих протезів для українських ветеранів
Фото: Facebook / Esper Bionics

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання компанії Esper Bionics гранту USAID у сумі 150 тисяч доларів, який допоможе забезпечити потреби у протезуванні, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз USAID.

“Сьогодні державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив, що програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Конкурентоспроможна економіка України” надасть грант у сумі 150 тис. доларів компанії Esper Bionics, яка виготовляє інноваційні роботизовані протези для українських ветеранів і тих людей у всьому світі, що мають особливості кінцівок”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що цей грант дасть змогу Esper Bionics створити 20 нових робочих місць, збільшити обсяг продажів на 2 млн дол. протягом наступного року та забезпечити додаткові інвестиції у діяльність компанії на суму 2 млн дол.

Esper Bionics – інженерно-технічна компанія, яка з 2019 року виготовляє біонічні протези та вже отримала низку відзнак. Її штаб-квартира розташована у Нью-Йорку, а інженерно-конструкторські та виробничі підрозділи – у Києві.

Компанія виготовляє роботизовані протези, до яких належить перший у світі робопротез руки, що використовує штучний інтелект і хмарне зберігання даних.

У травні 2022 року компанія розпочала програму «Esper для України», яка дає змогу українським ветеранам отримати протези рук Esper Hand за більш доступною ціною, а також забезпечує пацієнтам з ампутацією кінцівок підтримку у ході протезування та використання протеза.

У межах програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» США допомагають українським підприємствам створювати нові робочі місця, підвищувати кваліфікацію працівників і переорієнтовувати діяльність на західні ринки, що дозволить підвищити обсяги продажів та експорту.

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