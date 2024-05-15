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​США погрожують Raiffeisen закрити доступ до долара через роботу в РФ, - Reuters

Лист за підписом заступника міністра фінансів був надісланий Raiffeisen 6 травня.

​США погрожують Raiffeisen закрити доступ до долара через роботу в РФ, - Reuters
Фото: EPA

Міністерство фінансів США попередило Raiffeisen Bank International, що може закрити йому доступ до доларової системи через роботу в Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що лист за підписом заступника міністра фінансів Воллі Адеймо був надісланий Raiffeisen 6 травня. У ньому висловлювалася "стурбованість із приводу роботи банку в Росії та його майбутньої угоди з мільярдером Олегом Дерипаскою, який перебуває під американськими санкціями".

У листі Адеймо наголошував, що така діяльність Raiffeisen суперечить обіцянкам банку згорнути свою роботу в Росії та загрожує національній безпеці США.

Отримавши листа, Raiffeisen скасував угоду щодо купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, яку раніше "непрямо контролював" Дерипаска. Угода дозволила б банку вивести частину заморожених у Росії коштів у вигляді дивідендів, а Дерипасці – розморозити понад півтора мільярда євро. У банку пояснили відмову від угоди "обережністю".

Попри скасування угоди, стурбованість Мінфіну США з приводу роботи Raiffeisen у Росії зберігається, зазначив співрозмовник Reuters. 

Raiffeisen Bank і Росія

  • Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) після двох років повномасштабної війни Росії проти України все ще продовжує розглядати вихід з російського ринку.
  • У березні минулого року у своїй офіційній заяві Група RBI заявила, що працює над продажем свого банку в Росії або його відокремленням від основної групи. Раніше також повідомлялося, що Європейський центобанк тисне на Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій високоприбутковий бізнес у Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче мати план дій згортання бізнесу. Зазначалося, що такий план може включати продаж або закриття російського банку.
  • Зараз австрійський кредитор є найважливішим західним банком у Росії, пропонуючи платіжну лінію і на який припадає приблизно чверть переказів євро до країни, хоча інші банки, такі як італійський UniCredit, все ще присутні. При цьому багато західних компаній, у тому числі французький банк Societe Generale, вже покинули Росію.
  • Під час візиту президента Австрії Александра Ван дер Беллена до Києва президент Володимир Зеленський розкритикував австрійський бізнес, який все ще працює в Росії, зокрема Raiffeisen. Банк також зазнав різкої критики з боку інвесторів після участі в російській схемі надання канікул по виплаті кредиту військам, які воюють в Україні.
  • Національний банк України також закликав Raiffeisen Bank не зволікати з рішенням виходу з Росії.
  • У грудні минулого року НАЗК тимчасово призупинило статус спонсора війни Raiffeisen Bank.
  • На початку травня росЗМІ повідомили, що банк "Райффайзен" розпочне процедуру виходу з російського ринку в третьому кварталі 2024 року.
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