​США погрожують Raiffeisen закрити доступ до долара через роботу в РФ, - Reuters

Лист за підписом заступника міністра фінансів був надісланий Raiffeisen 6 травня.

Міністерство фінансів США попередило Raiffeisen Bank International, що може закрити йому доступ до доларової системи через роботу в Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що лист за підписом заступника міністра фінансів Воллі Адеймо був надісланий Raiffeisen 6 травня. У ньому висловлювалася "стурбованість із приводу роботи банку в Росії та його майбутньої угоди з мільярдером Олегом Дерипаскою, який перебуває під американськими санкціями".

У листі Адеймо наголошував, що така діяльність Raiffeisen суперечить обіцянкам банку згорнути свою роботу в Росії та загрожує національній безпеці США.

Отримавши листа, Raiffeisen скасував угоду щодо купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, яку раніше "непрямо контролював" Дерипаска. Угода дозволила б банку вивести частину заморожених у Росії коштів у вигляді дивідендів, а Дерипасці – розморозити понад півтора мільярда євро. У банку пояснили відмову від угоди "обережністю".

Попри скасування угоди, стурбованість Мінфіну США з приводу роботи Raiffeisen у Росії зберігається, зазначив співрозмовник Reuters.

Raiffeisen Bank і Росія