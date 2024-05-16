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У Німеччині вперше протестували бойовий дрон

Цей дрон розглядають як тимчасове рішення, доки не буде готовий БПЛА Eurodrone на початку 2030 року, у розробці якого беруть участь Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.

У Німеччині вперше протестували бойовий дрон
німецький бойовий дрон German Heron TP
Фото: скріншот

Після багаторічних дебатів у Німеччині на аеродромі Шлезвіг-Ягель у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн 15 травня вперше протестували в цивільному повітряному просторі безпілотник German Heron TP, здатний нести зброю, повідомляє DW. 

Розмах крил German Heron TP становить 26 метрів – це вдвічі більше за ширину невеликих спортивних літаків. Безпілотник може підніматися на висоту понад 12 кілометрів і перебувати у повітрі до 27 години.

Heron TP управляється із землі: один оператор управляє польотом, а другий контролює датчики.

У ВПС Німеччини планують, що German Heron TP у найближчі шість місяців налітає близько 300 годин – поки що без зброї на борту.

Усього Німеччина орендувала п'ять таких дронів ізраїльської компанії-виробника Israel Aerospace Industrie. Але чотири з п'яти безпілотників досі не надійшли до ФРН через війну на Близькому Сході. Цей дрон розглядається як тимчасове рішення, доки не буде готовий БПЛА Eurodrone на початку 2030 року, у розробці якого беруть участь Німеччина, Франція, Італія та Іспанія. За даними бундесверу, загальна вартість проекту Heron TP складає близько 900 мільйонів євро.

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