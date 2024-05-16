Грузинський парламент подолав вето на скасування партійних гендерних квот

Парламент Грузії продовжує ухвалювати рішення, які не сприяють європейській інтеграції країни. У середу депутати обійшли президентське вето на відмову від гендерних квот при формуванні партійних списків.

Як пише видання Sova, президентка Саломе Зурабішвілі відмовилася підписувати закон, який дозволяв політсилам ігнорувати гендерний принцип під час виборчої кампанії. Проте голосами 87 парламентарів це вето було подолано. Тепер право підписати документ отримає спікер, тож він набуде чинності.

Якщо раніше у партійних списках на кожних чотирьох потенційних депутатів мав припадати один представників іншого гендеру (на практиці це "3 чоловіки, 1 жінка"), то відтепер ця вимога, яка сприяє інклюзивності та рівноправ'ю у представницькому органі, відсутня.