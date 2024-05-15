США ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа

Санкції ввели проти ще двох компаній.

Мінфін США ввів санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа, а також компаній COMINTSA і Capital Mining.

Про це ідеться на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) продовжує переслідувати режим Даніеля Ортеги в Нікарагуа та його здатність маніпулювати золотим сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій.

Міністерство фінансів вводить санкції проти трьох нікарагуанських структур: Навчального центру МВС Росії в Манагуа; компаній Compania Minera Internacional, Sociedad Anónima і Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima.

У Мінфіні додають, що навчальний центр МВС Росії базується в столиці Нікарагуа. Там навчають місцевих силовиків правилам гноблення, які вже використовує російський авторитарний режим. США назвали цю структуру ключовою у питаннях репресій проти місцевого громадянського суспільства.