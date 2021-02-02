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Україна запровадила санкції проти Нікарагуа

Відповідне рішення підтримали 322 нардепи.

Україна запровадила санкції проти Нікарагуа
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти Республіки Нікарагуа у зв’язку з відкриттям "першої іноземної консульської установи" в окупованому Криму.

Рішення про застосування санкцій було прийнято Радою національної безпеки і оборони України 1 лютого. Президент Володимир Зеленський ввів його в дію того ж дня указом №41/2021, а наступного дня, 2 лютого, санкції погодила і Верховна Рада.

Відповідне рішення підтримали 322 нардепи, проти - 19.

Як повідомлялося, 1 лютого президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови №4689 "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".

Того ж дня проєкт було направлено на розгляд профільного комітету. Станом на 2 лютого комітет розглянув постанову та рекомендував її внести до порядку денного.

Нагадаємо, 28 серпня минулого року Міністерство закордонних справ України надіслало ноту протесту уряду Нікарагуа у зв’язку із незаконним відкриттям почесного консульства в окупованому Росією Криму. "Почесним консулом" було призначено засудженого в Україні за спробу анексії. За словами голови МЗС Дмитра Кулеби, міністерство розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як порушення законодавства України та міжнародного права, як "відверто недружній крок щодо нашої держави, що потурає збройній агресії РФ".

У листопаді 2020 року МЗС заявило, що Україна введе санкції щодо Нікарагуа, якщо країна не закриє "почесне консульство".

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Україна не визнає входження Криму до складу РФ і вважає півострів своєю територією. Країни ЄС і США також не визнають входження півострова до складу РФ. Після анексії США і ЄС ввели санкції проти багатьох російських громадян. Також були затверджені списки нев'їзних осіб і заморожені їхні рахунки.

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