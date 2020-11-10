Україна запроваджує санкції щодо Нікарагуа через почесне консульство у Криму

В МЗС зазначили, що вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ" консульського патенту є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права.

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з відкриттям "першої іноземної консульської установи" в окупованому Криму - представництва Нікарагуа.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з Україною візитом посла Республіки Нікарагуа в Російській Федерації пані Альби Асусени Торрес до Автономної Республіки Крим, Україна, для вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в м.Сімферополь" Олегу Бєлавєнцеву консульського патенту", - йдеться в заяві.

В МЗС зазначили, що вручення так званому "Почесному консулу Нікарагуа в РФ" консульського патенту є грубим порушенням законодавства України і міжнародного права.

"Ця дія вважається нашою державою нікчемною і розглядається як відверто недружній крок з боку Нікарагуа щодо України, який сприяє агресії Російської Федерації та її спробі анексії невід’ємної частини території України, якими є Автономна Республіка Крим та місто Севастополь", - зауважли в міністерстві.

В МЗС також додали, що міністерство попереджало нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність України.

"Українська сторона розпочала процес застосування санкційних заходів відповідно до законодавства і вживатиме у подальшому усі необхідні дії, передбачені законами України і нормами міжнародного права, для захисту суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - йдеться в заяві МЗС.