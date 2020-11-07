Депутат Європарламенту запропонував створити Карпатську коаліцію для інтеграції України в ЄС

До коаліції можуть увійти Угорщина, Румунія і Польща.

Депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс виступив з ідеєю створення Карпатської коаліції, яка поряд з Люблінським трикутником сприятиме інтеграції України в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ політика на форумі "Re:Open Zakarpattia", який проходить 7-8 листопада під Ужгородом.

"Можна сформувати додаткову коаліцію, так звану Карпатську коаліцію, де Угорщина, Румунія, а також Польща могли б відігравати дуже важливу роль... Я розумію це так, що Закарпатська область має бути своєрідними воротами і вона в першу чергу має сприяти інтеграції в ЄС, тому що Закарпатська область найбільше виграє від членства", - сказав Кубілюс.

За його словами, інтеграція України в ЄС повинна бути сильно підтримувана з середини ЄС.

Кубілюс також згадав про Люблінський трикутник, який, на думку євродепутата, може відіграти важливу роль для просування в ЄС питань, які цікавлять Україну.

Нагадаємо, 28 липня Україна, Литва і Польща створили "Люблінський трикутник". За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім’ї народів.

Також пресслужба МЗС України оприлюднила спільну декларацію міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування "Люблінського трикутника". У ній зазначено, що сторони організують консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять у міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника". Вони проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів.