Угорщина погодилася відновити конструктивний діалог з Україною, - Кулеба

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтримав пропозицію українського колеги Дмитра Кулеби відновити конструктивний діалог після втручання Будапешта в місцеві вибори в Україні.

Про це очільник МЗС України повідомив увечері 6 листопада.

"Петер підтримав мою пропозицію перегорнути сторінку, на якій Україна та Угорщина нещодавно обмінялися болісними ударами. Ми обидва погоджуємося, що треба винести правильні висновки з того, що сталося два тижні тому, і надалі вибудовувати конструктивний діалог. Немає альтернативи добросусідству українського та угорського народів і нашому спільному європейському та євроатлантичному майбутньому", - написав Кулеба у Facebook.

Глава МЗС України наголосив, що Угорщина - важливий сусід України, а Петер Сіярто - його колега, з яким вони багато зробили, щоб вивести українсько-угорські відносини з піке і мати підтримку Угорщини в ЄС і НАТО.

"Тому коли дізнався, що Петер захворів на COVID-19, одразу по-людськи написав йому смс-повідомлення з побажанням швидкої перемоги над вірусом. Петер прочитав і передзвонив, подякував за підтримку. Ми нормально поговорили. Про роботу, ковід, життя і футбол. Звісно, і про останнє падіння в наших відносинах", - зазначив міністр.

На брифінгу 5 листопада Дмитро Кулеба запропонував "залишити в минулому" втручання Угорщини в українські вибори. Він наголосив, що українська сторона діяла жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Проте сподівається, що цей епізод залишиться в минулому.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра.

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.