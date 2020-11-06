Зеленський з робочою поїздкою прибув на Донбас

Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями на передовій

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Глава держави зустрінеться з військовослужбовцями, які перебувають на передових позиціях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 жовтня Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області. Він ознайомився зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні.

21 жовтня близько 100 народних депутатів із фракції "Слуга народу" виїхали на Донбас з робочою поїздкою, яка тривала два дні.

Раніше в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам Зеленський зазначив, що він впевнений у тому, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.