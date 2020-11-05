Бюджет новой коалиции?

Верховная Рада проголосовала в первом чтении бюджет на 2021 год – с рекордными «хотелками» нардепов. Ко второму чтению, как признают сами депутаты, эти бюджетные «запросы» будут урезаны, но не полностью. Иначе собрать голоса для принятия бюджета во втором чтении будет крайне сложно. Как достигали компромисса на первом этапе – в репортаже LB.ua.

Фото: Telegram Денис Шмигаль

С опозданием по срокам

Парламенты разных созывов принимали главный финансовый документ страны на следующий год «под новогоднюю елку» и «бюджетной ночью». Правда, два предыдущих года ВР голосовала бюджеты вовремя. Согласно ст.44 Бюджетного кодекса, до 1 декабря.

Однако в этом году сроки вновь были сорваны. 18 сентября Минфин представил проект бюджета на 2021 год в парламенте. Глава финансового комитета, представитель «Слуги народа» Даниил Гетманцев заявил, что документ «отвратительного качества и его нужно срочно спасать».

Почти два месяца Кабмин совместно с нардепами из профильного комитета по вопросам бюджета подготовили 2451 поправки к документу. «И это тоже абсолютный рекорд, поскольку в прошлые годы количество правок нардепов было в пределах 2100-2300», – отмечала член бюджетного комитета Анна Пуртова из «СН».

Ее коллега по комитету, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк рассказал LB.ua, что правки депутатов «потянули» бы ещё как минимум на на три бюджета или более чем на 1,1 триллиона гривен. Естественно, в результате их урезали до чуть больше 20 млрд. грн.

«Это тоже дорого и много. Ранее при принятии бюджета эта цифра не превышала 6-7 млрд. грн. Поэтому, думаю, что ко второму чтению Кабмин вернёт в Раду документ, ещё больше порезав «хотелки» депутатов. А даже, если и заложит, то они не будут выполнены, учитывая отсутствие таких реальных финансов», – прогнозирует нардеп.

Сам законопроект планировали рассмотреть ещё 20 октября, но перенесли на 3 ноября. В итоге же проект постановления «О выводах и предложениях к проекту Закона «О государственном бюджете на 2021» год вынесли на рассмотрение 5 ноября. Хотя Бюджетный кодекс предусматривает принятие сметы в первом чтении не позже 25 октября.

Такое опоздание собеседники LB.ua в комитете по вопросам финансов и налоговой политике, а также во фракции «Слуга народа» объяснили коронакризисом и проблемами с наполнением доходной части. «Мы еще в этом году были вынуждены пойти на секвестр и беспрецедентное увеличение дефицита. Что говорить о 2021 году. Минфин банально и простыми словами не может свести концы с концами, чтобы представить сбалансированный документ и цифры», – рассказал один нардепов.

Почти без изменений

За два дня до принятия бюджета в первом чтении профильный комитет представил текст, доработанный совместно с Кабмином. Главное предложение нардепов к правительственному проекту касалось увеличения доходов госбюджета на 20,2 млрд гривен и частичное перераспределения расходов. В частности, депутаты предложили увеличить объем перечислений от Национального банка с 33 млрд гривен (в правительственном проект бюджета) до 45 млрд гривен. А также за счёт доходов от запуска игорного бизнеса. «Это изначально вообще не было учтено в варианте Кабмина», – заявил глава банковского комитета Гетманцев.

Также парламентарии рекомендовали Кабмину учесть при подготовке ко второму чтению увеличение бюджетных расходов на медицину, образование, культуру, спорт и соцзащиту, поддержку аграриев и повышение прожиточного минимума. В тезисах для выступлений депутатам «Слуги народа», которые оказались в распоряжении LB.ua, рекомендуют на эфирах поднимать темы о несправедливости правительственной редакции по сокращению финансирования медицины и обороны на 2021 год. «Пусть незначительное, но на 0,1%... На культуру и цифровую трансформацию», – отмечается в документе.

В целом же проект к первому чтению остался без принципиальных изменений. Так, предполагается рост реального ВВП на 4,6% после падения на 4,8%. Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Среднегодовой курс – 29,1 гривни к доллару США.

«Важно, что отдельного фонда по ковиду в следующем году уже не будет. Но в тело бюджета зашиты отдельные программы на борьбу с пандемией. Ко второму чтению все наши депутаты предельно скрупулёзно подойдут к анализу документа, который нам вернёт Кабмин. Я, например, не буду голосовать за бюджет без увеличения финансирования на оборону и медицину», – предупредила нардеп от «Слуги» Ирина Верещук.

Торги

Утро четверга в Раде началось с осечки. Не хватило одного голоса за принятие изменений в Бюджетный кодекс. Проголосовали всего 193 «слуги» (из 246). Не помогла поддержка 9 членов группы «За будущее», 17 из «Доверия» и 6 внефракционных.

«Дали в штангу и не сделали необходимый первый шаг, что могло бы вообще сорвать голосование за сам бюджет. Почему? Из-за банального отсутствия всех нардепов на рабочих местах», – уверен нардеп Ярослав Железняк.

Решение нашлось быстро. Глава Рады сразу же дал поручение бюджетному комитету собраться, чтобы в полдень парламент провёл внеочередное заседание для принятия Бюджетного кодекса.

Фото: facebook.com/Юрій-Арістов

Попытка номер два оказалась успешной. На табло без проблем появились 253 «за»: 210 «слуг», 15 из «За будущее», 19 – «Доверие», 7 внефракционных и даже 2 из ОПЗЖ (Медведчук и Нимченко).

После чего Рада по процедуре перешла к представлению бюджета в первом чтении. Замглавы бюджетного комитета Александр Трухин зачитал рекомендации правительству учесть ко второму чтению «увеличение прожиточного минимума и доходов от приватизации с соответствующим уменьшим граничного долга и заимствований». Министр финансов Сергей Марченко убеждал, что бюджет «создает основу для необходимых преобразований и улучшения экономического состояния». Далее последовало обсуждение от имени фракций. Ожидаемо ОПЗЖ, «Голос» и «Европейская солидарность» в унисон заявили об отказе голосовать за такой вариант бюджета. Группа «За будущее» и «Доверие», хоть и не без критики, пообещали поддержку.

Неожиданностью для многих стала позиция «Батькивщины».

«Сейчас нет смысла сыпать цифрами бюджета, все и так знают: страна доведена до края, – заявила с трибуны Юлия Тимошенко. – Правда, что этот бюджет – бюджет катастрофы. Но одновременно правда в том, что это бюджет катастрофы не правительства, президента и парламента. А страны. И поэтому, если у нас сохранилось хоть немного совести и не так много цинизма, у нас предложение попробовать в первом чтении проголосовать за бюджет. И ко второму чтению подать такой, который даст шанс всей стране».

В итоге на табло появились 275 «за». Бюджет в первом чтении поддержали не только 209 «слуг», 20 членов «Доверия», 16 – «За будущее», 11 внефракционных, но и 19 (из 24) членов «Батькивщины».

Фото: Анна Стешенко

В «Голосе» такой синхронный результат оффрек назвали «подтверждением новой негласной коалиции».

«На самом деле, мы продемонстрировали государственную позицию. И это попытка сохранить страну в условиях коронакризиса», – заявил в комментарии LB.ua Михаил Цымбалюк из «Батькивщины».

«Это еще не новая коалиция, – убежден еще один депутат-страрожил и член бюджетного комитета. – Просто пока что склеили на соплях. Суть склейки - надо искать в 7,3 млрд. гривен, которые выделяют на соцэкономразвития. А именно, на Государственный фонд регионального развития и Министерство инфраструктуры. Эти немалые деньги в виде субвенций на социально-экономическое развитие как раз и делили между собой разные группы влияния, как в «Слуге», группах так и «Батькивщине». Бюджет поддержали как люди Коломойского, так и близкие мажоритарщики к другому олигарху – Ринату Ахметову. И такая практика, увы, не новая».