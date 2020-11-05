У 15 містах уже призначено другий тур виборів, - ЦВК

Встановлено результати виборів депутатів 585 місцевих рад і 687 сільських, селищних і міських голів.

Станом на 5 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів.

Про це повідомляють на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, до 13 районних рад обрано 378 депутатів, до 116 міських – 2 989 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 152 селищних – 3 320 депутатів, до 303 сільських – 6 598 депутатів.

Також визнано обраними 687 голів (148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських) також у 24 регіонах.

Разом з тим у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тис. в 11 регіонах України призначено повторне голосування з виборів міського голови.

15 листопада 2020 року зазначене повторне голосування відбудеться у Волинській (м. Луцьк), Донецькій (м. Краматорськ), Одеській (м. Одеса), Сумській (м. Суми) і Хмельницькій (м. Камʼянець-Подільський) областях.

22 листопада голосування відбудеться у Дніпропетровській (м. Дніпро і м. Кривий Ріг), Донецькій (м. Словʼянськ), Закарпатській (м. Ужгород), Київській (м. Бровари), Львівській (м. Дрогобич і м. Львів), Полтавській (м. Полтава) та Рівненській (м. Рівне) областях.

Також на 15 листопада призначене повторне голосування з виборів міського голови в м. Українка Київської області у звʼязку з тим, що два кандидати отримали однакову кількість голосів.

Нагадаємо, на цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 – обласних, 119 – районних, 370 – міських, 15 – районних у містах, 431 – селищної та 620 – сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніше як на 12-й день після дня голосування, тобто до 6 листопада включно. Голова ЦВК Олег Діденко назвав місцеві вибори 2020 одними з найскладніших в історії України.