В Українці два кандидати в мери отримали однакову кількість голосів

Обидва кандидати отримали по 1233 голоси.

В Українці Київської області призначили другий тур виборів міського голови, оскільки два кандидати набрали однакову кількість голосів.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Лідирували два кандидати в мери: Оксана Кирилюк від "Слуги Народу" та Олександр Туренко від "Європейської Солідарності".

Вони обидва отримали по 1233 області.

Тепер в Українці пройде другий тур виборів міського голови.

Нагадаємо, місцеві вибори відбулися 25 жовтня 2020 року. Цього разу проходили одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко назвав місцеві вибори 2020 одними з найскладніших в історії України. Громадяни обирали депутатів до 1577 місцевих рад, 22 обласних, 119 районних і 370 міських. Загальна кількість мандатів - 3 122, кількість голів, які будуть обрані, - 1421.