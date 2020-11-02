Зеленський заявив, що не відкликатиме законопроєкт про розпуск КСУ

"Я повертати назад, що стосується мене, не буду".

Президент України Володимир Зеленський виключає можливість відкликання свого законопроєкту, який визнає нікчемним голосування Конституційного суду (КСУ) щодо антикорупційного законодавства та розпускає чинний склад КСУ.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Я повертати назад, що стосується мене - не буду. Я відкликати назада законопроєкт не буду. Якщо б я знав, що я неправий, і якщо б звичайні люди сказали, що я неправий, це гаряче рішення, рішення всупереч думкам суспільства України - я б негайно відкликав (законопроєкт - ред.) і не думав би ні про які політичні поразки. Мені все одно", - сказав Зеленський.

Він висловив впевненість, що робить "все правильно" і що "розумні депутати" підтримають його "у будь-якому випадку".

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.