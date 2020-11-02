Мінреінтеграції анонсувало створення універсальних сервісних хабів на всіх КПВВ

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України працює над створенням на усіх контрольно-пропускних пунктах в’їзду/виїзду універсальних сервісних хабів, де громадяни України як з підконтрольних, так і з тимчасово окупованих територій зможуть отримати широкий спектр адміністративних послуг, скористатися соціальними програмами, у тому числі - медичними, такими як «Доступні ліки».

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

Там нагадали, що 10 листопада на Луганщині планують відкрити два КПВВ - у Щасті та Золотому. Перший сервісний центр запрацює у Щасті. В подальшому такі сервісні центри будуть також на всіх інших КПВВ.

Зазначається, що відтепер усі громадяни України по обидва боки лінії дотику, зможуть отримати усі адміністративні та соціальні послуги, безоплатну правову допомогу, медичну допомогу. Тут передбачені відділення банку, кімнати матері і дитини, можна буде підключитися до Інтернету та багато іншого.

"Ми розуміємо, у якій складній ситуації опинилися люди в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей. І мусимо зробити усе можливе, щоб їх підтримати. Вже на КПВВ вони мають бачити, що ми їх чекаємо. Зараз окупована частина Донеччини і Луганщини вражена хворобою - агресією РФ, антигуманними діями окупантів. Там не працюють закони, руйнуються підприємства і грабуються надра, знищується екологія, існує ризик радіаційного забруднення питної води, панує тотальна антиукраїнська пропаганда. А люди, наші громадяни, є заручниками цих режимів, але завдяки їм - через їхні розуми, серця, через створення кращих умов і сервісів ми достукаємось до них, і спільно переможемо у важкій боротьбі і вилікуємось від цієї окупаційної хвороби. Донбас, як і Крим, має бути звільнений і має повернутися до нормального життя у єдиній країні, бо наші громадяни там цього заслуговують", - наголосив віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Нагадаємо, раніше командування ООС повідомило, що через поширення коронавірусу призупиняє пропуск на КПВВ "Станиця Луганська" до 15 листопада.

28 жовтня ТКГ домовилась про відкриття КПВВ "Золоте" і "Щастя" 10 листопада.