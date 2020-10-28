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КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закриють

Для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування в цьому КПВВ лише за окремим рішенням командувача.

КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закриють
Фото: dpsu.gov.ua

Командування ООС через поширення коронавірусу призупиняє пропуск осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» до 15 листопада 2020 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та збереження життя і здоров’я громадян, за наказом командувача Об’єднаних сил, тимчасове припинення пропуску осіб через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» продовжено до 23 год. 59 хв 15 листопада 2020 року", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони зазначили, що  для громадян залишається можливість перетнути лінію розмежування в цьому КПВВ лише за окремим рішенням командувача. Таке рішення може бути прийняте, виходячи з документально підтверджених життєво важливих обставин соціально-гуманітарного характеру.

В міністерстві також додали, що поширення коронавірусу на тимчасово окупованій території Луганщини стає критичним. Окупаційна адміністрація РФ не спроможна стабілізувати епідемічну ситуацію. Суттєво погіршує стан справ на тимчасово окупованій території України відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню.

Нагадаємо, з 15 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" через коронавірус вже тимчасово припиняв пропуск людей. Як виняток, через КПВВ пропускали за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру.

1 жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" припинив роботу через пожежі. Вогнем були частково пошкоджені об’єкти в сервісній зоні біля КПВВ, зокрема модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, що прямують через лінію розмежування.

5 жовтня пропускний пункт "Станиця Луганська" відновив роботу.

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