КПВВ "Станиця Луганська" через коронавірус тимчасово припиняє пропуск людей

Як виняток, через КПВВ пропускатимуть за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру.

Через КПВВ "Станиця Луганська" з 15 жовтня тимчасово припиняється пропуск людей у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба ООС.

"З метою недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, збереження життя та здоров’я громадян, за наказом Командувача об’єднаних сил, у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" у період з 15 жовтня до 31 жовтня 2020 року пропуск осіб через лінію розмежування тимчасово припиняється.", - йдеться в повідомленні.

Як виняток, через КПВВ пропускатимуть за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру.

"Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини. Враховуючи нестачу медичного персоналу та засобів протидії захворюванню, окупанти не спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію", - додали в ООС.

Нагадаємо, 1 жовтня пункт пропуску "Станиця Луганська" припинив роботу через пожежі. Вогнем були частково пошкоджені об’єкти в сервісній зоні біля КПВВ, зокрема модуль працівників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, що прямують через лінію розмежування.

5 жовтня пропускний пункт "Станиця Луганська" відновив роботу.