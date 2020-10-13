ЄС визначив три критерії для закриття внутрішніх кордонів через пандемію

Держави-члени ЄС в принципі не повинні відмовляти у в'їзді особам, які подорожують з інших держав-членів.

Рада Європейського Союзу затвердила рекомендації про скоординований підхід до обмеження вільного пересування через коронавірус, які передбачають зелену, помаранчеву, червону та сіру зони відповідно до епідеміологічної ситуації.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Загальну кольорову карту, розбиту за регіонами, щотижня складатиме Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) з даними, що надаються державами-членами за такими критеріями:

кількість випадків на 100 000 населення за останні 14 днів

кількість тестів на 100 000 населення, проведених за останній тиждень (коефіцієнт тестування)

відсоток позитивних тестів, проведених за останній тиждень (коефіцієнт позитивності тесту).

На основі цих даних ECDC щотижнево публікуватиме карту країн-членів ЄС з розбивкою по регіонах. Регіони будуть поділені на 4 зони:

зелену, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 25, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%;

помаранчеву, якщо показник нових випадків за 14 днів нижчий від 50, але відсоток позитивних результатів тестів складає 4% або вище, або, якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а відсоток позитивних результатів тестів нижчий за 4%;

червону, якщо показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тестування складає 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150.

сіру, якщо інформації недостатньо або показник тестування нижчий за 300.

В пресслужбі Ради ЄС зазначили, що держави-члени не повинні обмежувати вільне пересування осіб, які подорожують в зелені зони або з них. Також держави-члени в принципі не повинні відмовляти у в'їзді особам, які подорожують з інших держав-членів. Ті держави-члени, які вважають за необхідне ввести обмеження, можуть зажадати від осіб, що виїжджають з незелених зон, вирушити на карантин, здати тест по приїзді або перед поїздкою.

Нагадаємо, вчора голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони.