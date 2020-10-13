У Києві ще 397 людей захворіли на коронавірус

У Києві за минулу добу зафіксували ще 397 випадків коронавірусу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 090. Захворіли:

214 жінок віком від 20 до 88 років

157 чоловіків віком від 18 до 84 років

17 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 9 хлопчиків від 7 років до 16.

Захворіли також 23 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу від коронавірусу померли 10 киян. Усього COVID-19 забрав життя 497 мешканців столиці. Одужали за минулу добу 168 людей. Усього коронавірус подолав 9 961 киянин.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 5 133 нові випадки COVID-19. Одужали за добу 2 152 пацієнти.