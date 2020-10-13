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За добу в Украіні зафіксовано 5 133 нових випадки COVID-19

Одужали за добу 2 152 пацієнти.

Добова статистика коронавірусу
Фото: МОЗ
Добова статистика коронавірусу

В Україні станом на ранок 13 жовтня зафіксовано 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За минулу добу зафіксовано 5 133 нових випадки.

Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 7 726 випадків;
  • Волинська область - 9 955 випадків;
  • Дніпропетровська область - 9 272 випадки;
  • Донецька область - 5 961 випадок;
  • Житомирська область - 8 661 випадок;
  • Закарпатська область - 11 042 випадки;
  • Запорізька область - 5 762 випадки;
  • Івано-Франківська область - 15 580 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 355 випадків;
  • м. Київ - 28 090 випадків;
  • Київська область - 11 525 випадків;
  • Львівська область - 23 129 випадків;
  • Луганська область - 1 917 випадків;
  • Миколаївська область - 4 867 випадків;
  • Одеська область - 17 047 випадків;
  • Полтавська область - 4 906 випадків;
  • Рівненська область - 14 868 випадків;
  • Сумська область - 7 485 випадків;
  • Тернопільська область - 16 250 випадків;
  • Харківська область - 25 625 випадків;
  • Херсонська область - 2 024 випадки;
  • Хмельницька область - 9 230 випадків;
  • Чернівецька область - 16 649 випадків;
  • Черкаська область - 5 849 випадків;
  • Чернігівська область - 5 812 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, через зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, уряд має намір переглянути протиепідемічні заходи, і Мінохорони здоров'я ініціюватиме продовження карантину до 31 грудня. Наразі адаптивний карантин діє 31 жовтня.

Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 275 232 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 3 756 осіб.

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