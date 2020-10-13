За добу в Украіні зафіксовано 5 133 нових випадки COVID-19

В Україні станом на ранок 13 жовтня зафіксовано 270 587 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 122 летальних, 116 562 пацієнти одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За минулу добу зафіксовано 5 133 нових випадки.
Загалом проведено 2 630 988 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 152 пацієнти.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 7 726 випадків;
- Волинська область - 9 955 випадків;
- Дніпропетровська область - 9 272 випадки;
- Донецька область - 5 961 випадок;
- Житомирська область - 8 661 випадок;
- Закарпатська область - 11 042 випадки;
- Запорізька область - 5 762 випадки;
- Івано-Франківська область - 15 580 випадків;
- Кіровоградська область - 1 355 випадків;
- м. Київ - 28 090 випадків;
- Київська область - 11 525 випадків;
- Львівська область - 23 129 випадків;
- Луганська область - 1 917 випадків;
- Миколаївська область - 4 867 випадків;
- Одеська область - 17 047 випадків;
- Полтавська область - 4 906 випадків;
- Рівненська область - 14 868 випадків;
- Сумська область - 7 485 випадків;
- Тернопільська область - 16 250 випадків;
- Харківська область - 25 625 випадків;
- Херсонська область - 2 024 випадки;
- Хмельницька область - 9 230 випадків;
- Чернівецька область - 16 649 випадків;
- Черкаська область - 5 849 випадків;
- Чернігівська область - 5 812 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, через зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, уряд має намір переглянути протиепідемічні заходи, і Мінохорони здоров'я ініціюватиме продовження карантину до 31 грудня. Наразі адаптивний карантин діє 31 жовтня.
Станом на ранок 13 жовтня у світі зареєстрували 275 232 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 3 756 осіб.