Через пом'якшення карантину в Черкасах у травні було відкрито кримінальне провадження.

Міська рада Черкас відмовилася посилювати карантинні обмеження. Рішення про віднесення Черкас до помаранчевої зони в міськраді назвали передчасним.

Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

"Про введення помаранчевої зони в нашому місті - вважаю його передчасним. На мою думку, немає достатньої кількості хворих, щоб вводити помаранчеву зону. Крім того, багато людей, які не є жителями Черкас, лікуються в черкаських лікарнях", - сказав Бондаренко у відеозверненні, оприлюдненому 12 жовтня.

За словами Бондаренка, наразі у міських лікарнях перебувають 67 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 48 - жителі Черкас.

Мер зазначив, що в Черкасах наразі не будуть переводити школи на дистанційне навчання і обмежувати роботу підприємств і закладів.

"У першу чергу потрібно дати допрацювати школам у нормальному режимі, і тільки потім йти на канікули. Що стосується обмеження роботи підприємств і закладів, то в першу чергу потрібно дотримуватися санітарних норм, потрібно дотримуватися засобів особистої гігієни і спокійно працювати і спокійно жити", - заявив Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, виконавчий комітет міськради Черкас з 1 травня послабив карантинні обмеження для частини підприємців. Після цього поліція відкрила кримінальне провадження щодо влади міста, а глава МВС Арсен Аваков закликав Бондаренка припинити ризикувати життям і здоров'ям людей і додав, що реагування "буде жорстким".

У відповідь Бондаренко заявив, що ослаблення карантину в місті - безпечне, а правоохоронних органів він не боїться. 1 травня його викликали на допит.

Пізніше Зеленський заявив, що мер Черкас плутає слова "децентралізація" й "автономія".

З 12 жовтня Черкаси знову потрапили до помаранчевої епідемічної зони. До червоної зони віднесено Канів і Суми.