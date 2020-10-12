Кількість пневмоній від липня збільшилась уп’ятеро, - Степанов

В Україні порівняно з липнем кількість хворих на пневмонію зросла у п'ять разів. За минулий тиждень діагностовано 22 400 випадків пневмонії проти 4 234 у липні.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"У нас збільшилася кількість хворих на пневмонію. Минулого тижня захворіли 22400 людини. Для розуміння, наприклад, тиждень з 13 по 19 липня у нас загалом було пневмоній 4 234", - сказав очільник МОЗ.

Ще в квітні МОЗ вирішило тестувати на ковід усіх хворих із вірусними пневмоніями.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу 4420 людей заразилися коронавірусом. Найбільше - Харківській (741) і Сумській (418) областях. 244 випадки зафіксували в Полтавській, 219 - у Хмельницькій, по 213 - у Київській, 203 - у Рівненській, 200 - у Львівській.

11 жовтня в Україні зафіксовано четверту дитячу смерть від ковіду. Помер 17-річний хлопець.