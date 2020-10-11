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Раді пропонують збільшити штрафи для бізнеса за відвідувачів без масок

Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн.

Раді пропонують збільшити штрафи для бізнеса за відвідувачів без масок
Фото: facebook/Слуга Народу

Верховній Раді України пропонується розглянути питання щодо збільшення штрафів для підприємців чи установ, які пропустили у приміщення чи транспорт людину без маски.

Таке рішення було прийнято під час наради у Президента України Володимира Зеленського, повідомив голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

Законопроект передбачає штраф для громадських закладів за невжиття заходів щодо перебування відвідувачів без засобів індивідуального захисту, а також пропуск (допуск) їх в такі місця.

"Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зміни передбачають штраф 3400-5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок", - повідомив Радуцький у Facebook.

Нагадаємо, 8 жовтня голова МОЗ України Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Міністерство охорони здоров'я готує додаткові обмежувальні заходи для протидії коронавірусу COVID-19.

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