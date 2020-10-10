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У гендиректора "Укрпошти" Смілянського виявили ковід-19

Хвороба проходить у легкій формі.

У гендиректора "Укрпошти" Смілянського виявили ковід-19
Фото: Капитал

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський захворів на коронавірус. Про це він написав у фейсбук.

Посадовець зазначив, що після приїзду з-за кордону пішов на самоізоляцію. 

"Я тепер теж у статистиці хворих COVID-19... Відразу після приїзду з-за кордону на всяк випадок пішов на самоізоляцію і не даремно. Відчуваю себе нормально, всі вказівки лікарів (ну майже всі) виконую і не знижую робочий темп, наскільки це можливо", - написав Смілянський.

Він додав, що працює дистанційно, і всі зустрічі, які призначені на найближчий час, відбудуться.

Нагадаємо, раніше коронавірус підтвердили у мера Умані Олександра Цебрія та глави правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. У зв'язку з ковідом госпіталізували п'ятого президента Петра Порошенка.

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