В Україні від коронавірусу за добу померли 108 людей, нових випадків - понад 5,7 тис.

Показник смертності за останню добу є найвищим з початку епідемії.

В Україні зафіксували найвищий з початку епідемії показник смертності - за добу померли 108 пацієнтів з коронавірусом. Недугу підтвердили у ще 5728 осіб, при цьому одужали 1920 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (532) та Харківській області (510).

Із 108 померлих від ковіду пацієнтів - 22 із Дніпропетровської області.

Загалом жертвами коронавірусу стали 4887 українців. Від початку спалаху занедужали 256 266 осіб. Зараз хворіє майже 139 тисяч людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл — 7466 (+135)

Волинська обл — 9527 (+154)

Дніпропетровська обл — 8580 (+279)

Донецька обл — 5599 (+227)

Житомирська обл — 8024 (+306)

Закарпатська обл — 10761 (+132)

Запорізька обл — 5346 (+174)

Івано-Франківська обл — 15000 (+165)

Кіровоградська обл — 1288 (+26)

м. Київ — 26995 (+532)

Київська обл — 10892 (+203)

Львівська обл — 22386 (+214)

Луганська обл — 1712 (+99)

Миколаївська обл — 4394 (+101)

Одеська обл — 16445 (+338)

Полтавська обл — 4206 (+285)

Рівненська обл — 14259 (+278)

Сумська обл — 6633 (+229)

Тернопільська обл — 15590 (+306)

Харківська обл — 23852 (+510)

Херсонська обл — 1806 (+92)

Хмельницька обл — 8464 (+402)

Чернівецька обл — 16137 (+198)

Черкаська обл — 5479 (+130)

Чернігівська обл — 5425 (+213).

Нагадаємо, у зв'язку з погіршенням ситуації з ковідом в Україні МОЗ готує посилення карантину. Водночас міністр охорони здоров'я відкинув можливість запровадження "жорсткого локдауна" в країні.

Раніше Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

9 жовтня Кабінет міністрів виділив фінансування для безкоштовного тестування українців на COVID-19приватних лабораторіях.