МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19

Під час візиту у Рівненську область, 1 серпня

Міністерство охорони здоров'я готує додаткові обмежувальні заходи для протидії коронавірусу COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз розробляємо додаткові обмежувальні заходи, які ми ... запропонуємо на наступному засіданні уряду", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" в п’ятницю.

Міністр також відкинув можливість запровадження "жорсткого локдауна". За його словами, мова йде про якомога більше обмеження роботи певних установ чи про обмеження проведення масових заходів.

Нагадаємо, 8 жовтня Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Сьогодні Кабінет міністрів виділив фінансування для безкоштовного тестування українців на COVID-19приватних лабораторіях.