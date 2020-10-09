У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
У парламенті Данії 40 хвилин виступала невідома людина, вдаючи із себе Тихановську
Аудит "Нафтогазу" показав 75,5 млрд гривень втрат для бюджету - ЗМІ
Аудит "Нафтогазу" показав 75,5 млрд гривень втрат для бюджету - ЗМІ
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
​Стала відома причина смерті трьох військових на Житомирщині
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
Україна готується розгорнути тимчасові госпіталі через COVID-19 - Степанов
Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
Школяр зі США зібрав термоядерний реактор у домашніх умовах
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом
Верховний Суд визнав, що Зеленський на iForum-2019 мав виступати українською
Верховний Суд визнав, що Зеленський на iForum-2019 мав виступати українською
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
Нагірний Карабах: Алієв заявив про знищення азербайджанською армією лінії розмежування
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19

Міністр відкидає можливість запровадження "жорсткого локдауна" в країні.

МОЗ готує посилення карантину через ситуацію з COVID-19
Під час візиту у Рівненську область, 1 серпня
Фото: facebook/Максим Степанов

Міністерство охорони здоров'я готує додаткові обмежувальні заходи для протидії коронавірусу COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз розробляємо додаткові обмежувальні заходи, які ми ... запропонуємо на наступному засіданні уряду", - сказав Степанов в ефірі телеканалу "Інтер" в п’ятницю.

Міністр також відкинув можливість запровадження "жорсткого локдауна". За його словами, мова йде про якомога більше обмеження роботи певних установ чи про обмеження проведення масових заходів.

Нагадаємо, 8 жовтня Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки.

Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Наразі МОЗ готується до того, щоб до грудня збільшити кількість тестувань на COVID-19 з 35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Сьогодні Кабінет міністрів виділив фінансування для безкоштовного тестування українців на COVID-19приватних лабораторіях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також