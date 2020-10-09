Шмигаль скликав нараду з регіонами щодо ситуації з COVID-19

За словами прем'єра, на сьогодні залишається не розв’язаною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль скликав нараду з головами державних обласних адміністрацій, за участі Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, щодо ситуації з коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Шмигаль зауважив, що на сьогодні залишається не розв’язаною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень. За його словами, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.

"Попрошу Міністра охорони здоров'я надати інформацію, на її основі уряд буде робити подання на Офіс Президента для притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідних голів ОДА. Будемо ставити питання звільнення відповідних керівників ДОЗ. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів", - сказав прем'єр.

Також за підсумками наради очільник уряду доручив:

МОЗу задля збільшення кількості ліжкомісць опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук.

Головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

Нагадаємо, сьогодні Кличко звернувся до уряду через переповнення медзакладів для госпіталізованих з коронавірусом. Мер столиці вважає, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медзакладах вже дуже скоро не вистачатиме.