Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі

Втім з’ясувалося, що отримати ці компенсації буде не так просто. Навіть навпаки. Хоч за період пандемії 132 медики померли від ковіду, але лише в 14 випадках спеціальна комісія визнала, що вони інфікувалися на робочому місці і, відповідно, родина отримає обіцяну компенсацію.

“Наразі кожен лікар фактично теж перебуває на передовій, воюючи за наше здоров’я та життя, – говорив президент Володимир Зеленський у червні. – Українські медики прирівняні до українських військових, які захищають країну на сході. І родини загиблих лікарів у недалекому майбутньому мають отримати відповідні компенсації".

За період пандемії в Україні захворіло на ковід понад 16 тисяч медиків , з них 132 померло . За законом, родини померлих мають отримати компенсацію від держави – 1 млн 576 тис. 500 гривень, але лише якщо буде доведено, що медик інфікувався коронавірусом на робочому місці.

Нема тесту - нема коронавірусу

30 вересня в Почаєві помер Іван Венжинович – він лікував хворих на ковід. Його історію можна прочитати в нашому тексті.

Фото: suspilne.media

“Він у мене мало говорив про своє самопочуття. У неділю, на мій день народження (26 вересня – LB.ua) в нього піднялася температура, і ми вирішили, що потрібно поїхати на рентген, – розповідає дружина Ірина Венжинович. – Я відвезла його, лаборант узяв аналізи, Іван подивився на рентген і призначив собі лікування, як своїм ковідним пацієнтам. Він не просто розумів, а знав, що це ковід”.

Дружина Івана Венжиновича працює завідувачкою лабораторії в Почаївській районній лікарні. У родини двоє дітей – 13-річна донька та 20-річний син. Він, як і батько, буде медиком – навчається на 4-му курсі Львівського національного медичного університету.

ПЛР-тест Івана, розповідає дружина, прийшов лише наступного дня після похорону. Він виявився негативним, незважаючи на те, що лікар працював з ковідними хворими і мав усю симптоматику ковіду. Негативний тест означає, що компенсацію родина не отримає.

ІФА-тест теж був негативним, але лікар здавав кров на четвертий день хвороби, коли антитіла ще могли не виробитися.

Фото: realno.te.ua Іван Венжинович з дружиною Іриною

– У нас закон такий – якщо ПЛР негативний, то ніякої компенсації не буде. Я не можу нічого вимагати, ми поховали чоловіка наступного дня після смерті – 1 жовтня, – говорить Ірина. – Не жили ніколи дуже заможно, але від допомоги не відмовлюся – чоловіка та батька вже ніхто все одно не поверне. Це було б справедливо, Іван пів року працював із хворими на ковід, і ніхто з його пацієнтів не помер.

Бюрократичний процес розслідування

Відповідно до Постанови Кабміну №498, за виплати відповідає Фонд соціального страхування. Крім матеріальної компенсації родині за смерть медика від ковіду (якщо захворів на роботі) в розмірі 1 млн 576 тис. 500 гривень, є ще інші варіанти виплат. Так, у разі отримання інвалідності через ковід – 630–840 тисяч гривень (також якщо інфікувався на робочому місці). Якщо медик інфікувався коронавірусом не на робочому місці і помер, родина має отримати одноразову виплату – 219 тисяч гривень.

У Міністерстві охорони здоров'я не знають, скільком родинам померлих медиків виплатили грошову компенсацію. Кажуть – це питання до Міністерства соціальної політики та Фонду соціального страхування, який безпосередньо відповідає за виплати.

У пресслужбі Фонду соціального страхування LB.ua повідомили, що станом на вересень здійснили виплати 14 родинам, чиї близькі-медики померли від ковіду – 1 млн 576 тис. 500 гривень, і також 14 сім'ям надали одноразову виплату – 219,7 тис. гривень (100 прожиткових мінімумів).

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Для отримання компенсації має відбутися розслідування за участю Державного управління з питань праці, роботодавця та представників обласного Фонду соціального страхування. Саме комісія приймає рішення – міг лікар захворіти на робочому місці чи ні. У порядку проведення розслідування нічого не написано про необхідність мати позитивний ПЛР-тест, але на практиці медики, які не мали позитивного ПЛР, не вважаються недужими на коронавірусну хворобу.

– Якщо тест негативний, це вказує на те, що коронавірусної хвороби немає, – пояснює начальник Фонду соцстраху Сергій Таровик. – Крім ПЛР, можуть бути інші тести – наприклад ІФА, які покажуть, що в людини є/були антитіла вже до ковіду. Скажімо так, головне, щоб був лабораторний діагноз коронавірусної хвороби, бо з нього починається розслідування комісії. Якщо тести негативні – комісія не засідає. Крім того, що це має бути підтверджений ковід, важливо, де людина захворіла – в побуті чи в праці. Якщо з'ясовується, що в побуті, то справа закривається і виплати людина не отримує.

За словами Таровика, наразі Фонд соцстраху отримав повідомлення про захворювання на коронавірус у 13 261 медпрацівника.

Складено 1 195 актів, коли такі випадки (інфікування коронавірусом – ред.) пов'язані з виробництвом, у тому числі 26 смертельних. Також у нас складено 3 165 актів, за якими випадки коронавірусної хвороби не пов'язані з виконанням професійних обов'язків, з них 57 смертельних випадків.

Головою комісії в ситуаціях, коли медик інфікувався й одужав, є роботодавець. У разі інвалідності/смерті – представник Державного управління праці. Терміни розслідування нетяжких наслідків – 5 робочих днів, якщо важкі – 15.

Фото: EPA/UPG

Недостатньо доказів

Ігор Гайда працює лікарем-хірургом у Черкаській міській лікарні. 30 червня від ковіду помер його батько Олег Михайлович. Чоловік був завідувачем хірургічного відділення Другої поліклініки міста Черкаси. Йому було 52. Побічних захворювань лікар не мав. За два тижні до смерті, каже Ігор, батько ще допомагав йому робити ремонт і тягнув бетонозмішувач.

– Батько був дуже правильним у плані дотримання всіх норм: носив маски, рукавички, навесні під час карантину ми не бачилися, бо він сказав: “Зараз хвороба, краще сиди вдома”. Він їздив лише на роботу, і то на своїй машині. 18 червня від ковіду помер його рідний брат – Іван, він очолював Львівський військовий госпіталь. Батько дуже переживав, у нього піднялася температура, до того вже були перші прояви коронавірусу: діарея, слабкість, – розповідає Ігор Гайда. – Він здав ПЛР, спочатку тест був негативним, потім за два дні медсестра сказала, що вони переплутали – тест позитивний. 25 червня батько ліг у лікарню, 30-го – помер. Останні два дні був у реанімації, декілька годин перед смертю – на ШВЛ.

Фото: фото с фейсбук сторінки Олега Гайди Олег Гайда

Після похорону лікаря була створена комісія Держпраці Черкаської області.

– Комісія винесла рішення – смерть унаслідок захворювання на коронавірус на робочому місці. За декілька днів після засідання мені знову зателефонували з комісії Держпраці та повідомили, що будуть переглядати рішення, – каже Ігор Гайда. – На моє запитання – чому, відповіли, що представник Фонду соціального страхування з попереднім рішенням не згоден.

У черкаському Фонді соцстраху мені вже разів 20 казали: “Ви ж розумієте – це великі гроші?” Я в десять разів більшу суму знайшов би, щоб тільки повернути батька.

У серпні комісія Держпраці знову винесла рішення про те, що лікар дійсно інфікувався коронавірусом під час виконання своїх обов'язків. Фонд соціального страхування, за словами Ігоря Гайди, знову заявив, що в родини недостатньо доказів, щоб претендувати на компенсацію: “У місцевому Фонді соцстраху сказали, що не згодні з рішенням комісії, бо даних для виплати недостатньо і якщо вона буде, то тільки після суду. Ще ніяких запрошень на суд мені не прийшло – чекаю. Три місяці справа, бо Фонду соціального страхування бракує доказів”.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Брат Олега, Іван Гайда, начальник Львівського військового госпіталю, помер 18 червня через ускладнення від COVID-19

“Усі перехворіли цим ковідом, і ніякої компенсації нікому не дали”

Між собою медики у Facebook-спільнотах обговорюють, хто хворів на ковід, хто отримав компенсацію. Більшість коментарів повторюються: “Я перехворіла, і ніхто не виплатив”. Або: “Хворіла ще в червні, лікарняний лист досі ношу в сумці – не приймають, кажуть: ведеться розслідування, і коли оплатять – невідомо”.

Оксана (ім'я героїні змінено) працює медсестрою в Житомирській області, жінка вдруге захворіла на ковід. Сьогодні вона перебуває вдома, каже, що “другий ковід агресивніший за перший”. Результат ПЛР-тесту – позитивний.

– Я вже хворіла на ковід навесні, працювала з ковідними, а єдиним засобом захисту була марлева маска. Тоді мені виплатили лише лікарняні, і то майже через 4 місяці після розслідування, – розповідає медсестра. – ПЛР-тест був позитивним, але висновок комісії був, що захворіла в побуті. Це треба мати екстрасенсорні здібності, щоб знати місце, де вірус проник в організм людини. Ми працюємо в режимі постійної перевтоми, організм не витримує, а лікарні реально переповнені ковідними хворими.

– Це не перший випадок, що медики повторно інфікуються коронавірусом, але потім комісіям усе одно вдається доводити, що це сталося в побутових умовах, а не на роботі, – говорить Оксана. – В лікарнях немає нормальної системи інфекційного контролю, страховок і законодавчого захисту. Медиків використовують зараз, як пожежників у Чорнобильській зоні чи наших хлопців у Іловайську. За паперами, всі працюють у терапевтичних відділеннях, у реальності – в інфекційних і без додаткових вихідних.

Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Про те, що отримати компенсацію медикам, які захворіли на ковід, дуже важко, LB.ua раніше також писав у тексті “Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях”:

В одній з лікарень нашої області санітарка прийшла на роботу і відчула, що їй погано, – розповідає Іван. – Її керівник сказав: “Не вигадуй, іди працюй”. За якийсь час їй стало ще гірше, вона залишила робоче місце, піднялася на інший поверх у реанімацію, сказала: “Мені погано, допоможіть!” – і знепритомніла. Вся реанімація надавала їй допомогу, а потім з’ясувалося, що санітарка ковід+. І все реанімаційне відділення від неї заразилося. Так от, головний лікар намагався довести, що вони заразилися не на робочому місці, а в маршрутці. Хоча частина з них взагалі не їздять у маршрутках. Але ж якщо заразилися в лікарні, значить, керівництво винне, не організувало належних заходів безпеки. Тому головні лікарі кістьми лягають, щоб не підтвердили факт зараження на робочому місці. Так що компенсацію отримати нереально. І в тій історії ніхто її не отримав.

В Управлінні охорони здоров'я Волинської області на журналістський запит LB.ua повідомили, що станом на жовтень 2020-го від коронавірусу померло 5 медпрацівників, у чотирьох випадках завершено розслідування. Із них, відповідно до висновків комісії, лише один випадок пов'язаний з інфікуванням на роботі.

Ми вирішили пошукати волинських медиків, які перехворіли і отримали/не отримали гроші (у відповіді на запит, звісно, не вказані імена, але вказані місця роботи). У реєстратурі Волинської обласної клінічної лікарні на запитання LB.ua про те, чи є інфіковані медики, жінка майже зі сміхом відповіла: “Дєвушка, я вас умоляю, в нас майже всі перехворіли цим ковідом, і ніякої компенсації нікому не дали, шо ви як дитина мала”.