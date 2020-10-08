Міністр не виключає, що ситуація може швидко вийти з-під контролю.

Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус.

Про це у своєму відеозверненні заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Сьогодні у нас зайнята 21 тисяча ліжок ... Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID-19", - сказав Степанов.

Він зазначив, що сьогодні в Україні зафіксовано черговий антирекорд щодо кількості виявлених випадків захворювання на коронавірус: за добу діагноз COVID-19 встановлено 5397 особам, близько 1000 людей госпіталізовано до лікарень.

За словами міністра, медични системи навіть розвинених європейських країн не витримують навантаження. Зараз країни Заходу оголошують про другу хвилю коронавірусу і вводять жорсткий карантин. Проте для української економіки, за словами Степанова, рішення про загальнонаціональний карантин - "це буде катастрофа".

Він також порівняв нинішню ситуацію з коронавірусом з масштабами епідемії навесні. "Зараз ситуація значно гірша", - сказав Степанов.

"Якщо ми й надалі будемо ігнорувати правила протиепідемічної безпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю", - додав міністр.

Раніше сьогодні Максим Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної небезпеки.

Станом на ранок 8 жовтня в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебуває вже понад 20 тисяч хворих, і щодня їхнє число збільшується. Кількість реаніматологів, інфекціоністів та лікарів у медичних закладах є обмеженою.