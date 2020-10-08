У ЗСУ виявили 112 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу виявили 112 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 112 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 22 особи", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіють 748 осіб.

За час пандемії одужали 2672 особи, летальних випадків – 11. На ізоляції (в тому числі на самоізоляції) перебувають 490 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких добігає ізоляція в найближчі три доби – 79 осіб.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих виявлено в Харківській області (576) та Києві (422).