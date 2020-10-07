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В ОРДЛО щодня госпіталізують 700 людей з коронавірусом, - ООН

265 людей померли.

В ОРДЛО щодня госпіталізують 700 людей з коронавірусом, - ООН
Фото: EPA/UPG

На території окупованих районів Донецької та Луганської областей від коронавірусу померли 265 людей.

Про це повідомили в Управлінні з координації гуманітарних питань ООН.

Усього на окупованому Донбасі зафіксували 4888 випадків коронавірусу.

В ООН також заявили, що через поширення коронавірусу ситуація в ОРДЛО погіршуватиметься.

"Зараз там госпіталізують уже близько 700 людей за день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все тривалішим, і система охорони здоров'я незабаром перестане справлятися з напливом заражених", - йдеться в повідомленні.

В ООН додали, що станом на початок жовтня план гуманітарного реагування для України було профінансовано лише на 36 відсотків.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксовано 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. 

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