В ОРДЛО щодня госпіталізують 700 людей з коронавірусом, - ООН

На території окупованих районів Донецької та Луганської областей від коронавірусу померли 265 людей.

Про це повідомили в Управлінні з координації гуманітарних питань ООН.

Усього на окупованому Донбасі зафіксували 4888 випадків коронавірусу.

В ООН також заявили, що через поширення коронавірусу ситуація в ОРДЛО погіршуватиметься.

"Зараз там госпіталізують уже близько 700 людей за день, перебування пацієнтів у лікарнях стає все тривалішим, і система охорони здоров'я незабаром перестане справлятися з напливом заражених", - йдеться в повідомленні.

В ООН додали, що станом на початок жовтня план гуманітарного реагування для України було профінансовано лише на 36 відсотків.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксовано 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу.