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У "Ліверпулі" ще один футболіст заразився коронавірусом

Чемпіон Англії стоїть на порозі епідемії.

У "Ліверпулі" ще один футболіст заразився коронавірусом
Джердан Шакірі
Фото: football.ch

Півзахисник "Ліверпуля" Джердан Шакірі здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомила пресслужба збірної Швейцарії.

Шакірі пройшов тест після прибуття в розташування національної команди. Після отримання позитивного результату Джердана відправили на карантин.

Уже завтра збірна Швейцарії зіграє товариський матч з Хорватією, а 10 і 13 жовтня на неї чекають поєдинки Ліги націй проти Іспанії та Німеччини відповідно.

Нагадаємо, швейцарці є суперником збірної України по групі Ліги націй.

Додамо, що це третій випадок захворювання на коронавірус серед гравців "Ліверпуля". Раніше на карантин через COVID-19 вирушили хавбек Тьяго Алькантара і форвард Садіо Мане.

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