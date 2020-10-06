Збитки "Барселони" від коронавірусу склали майже 100 млн євро

"Барселона" на офіційному сайті опублікувала звіт про економічну діяльність за останній фінансовий рік.

Операційні доходи клубу склали 855 млн євро, що на 192 млн, або 19% менше від закладеного в бюджет показника (1 047 млн). Порівняно з минулим роком їхній розмір скоротився на 14%.

Збитки каталонського клубу склали 97 млн євро. На фінансові результати вплинула пандемія коронавірусу, через що матчі Ла Ліги та Ліги чемпіонів проходили без глядачів.

При цьому в керівництві клубу переконані, що ситуації навряд чи стане краще, повідомляє

championat.com.

Щоб уникнути труднощів, керівництво "Барси" просить футболістів піти на зниження заробітної плати. Переговори проводяться за допомогою "неформальних індивідуальних контактів".

Раніше стало відомо, що витрати на зарплати футболістів за 2019 рік склали € 545 млн.

У минулому сезоні каталонці здобули друге місце в чемпіонаті Іспанії і дійшли до 1/4 фіналу ЛЧ, де з тріском поступилися "Баварії" (2:8).