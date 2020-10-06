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Білорусь позбавили права провести шахову Олімпіаду

Рішення ФІДЕ не пов'язане з політичними питаннями.

Білорусь позбавили права провести шахову Олімпіаду
Фото: russian.people.com.cn

Білорусь позбавили права на проведення Всесвітньої шахової Олімпіади у 2022 році, повідомляє "Прессбол".

Рішення про те, що турнір пройде в Білорусі, було прийнято на засіданні Генеральної асамблеї Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) в Батумі 2018 року. Однак стало відомо, що приймаюча сторона порушила фінансові зобов'язання,

Це пов'язано з тим, що Мінспорту Республіки Білорусь не змогло надати необхідні авансові платежі і страховку.

"Ми повинні відзначити порушення певних фінансових зобов'язань з боку організаторів. З поваги до організаторів ми не хотіли б уточнювати суми, але це досить суттєві порушення.

ФІДЕ кілька місяців сумлінно вела переговори, але, на жаль, вони не увінчалися успіхом. Порушення і їхню соціальну значущість організатори не заперечують", - повідомив юрист ФІДЕ Олександр Мартинов.

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович заявив, що фінансові проблеми організаторів не пов'язані з політичною кризою в Білорусі.

"Ще на початку літа, до президентських виборів, нам повідомили, що не можуть організувати ці заходи", - сказав Дворкович.

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