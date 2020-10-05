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Російську тенісистку підозрюють в участі у договірному матчі на "Ролан Гаррос"

Дії Яни Сизикової потрапили під розслідування.

Російську тенісистку підозрюють в участі у договірному матчі на "Ролан Гаррос"
Яна Сизикова
Фото: instagram.com/yana_sizikova

Французька поліція почала розслідування через підозри в участі у договірному матчі російської тенісистки Яни Сизикової на "Ролан Гаррос", повідомляє sport24.ru.

Сизикова, яка виступала на паризьких кортах в парному розряді разом з американкою Медісон Бренгл, програла в першому ж раунді румунському дуету Патриції Марії Ціг і Андрія Міту (6:7, 4:6).

Увагу букмекерів прівлекли підозрілі ставки, сумою в кілька сотень тисяч євро, які були зроблені на перемогу румунок в п'ятому геймі другого сету. У ньому Сизикова подавала і допустила подвійну помилку, а гейм вони з Бренгл програли під нуль.

Відзначимо, що Сизикова виграла одне парне змагання WTA.

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