Французька поліція почала розслідування через підозри в участі у договірному матчі російської тенісистки Яни Сизикової на "Ролан Гаррос", повідомляє sport24.ru.

Сизикова, яка виступала на паризьких кортах в парному розряді разом з американкою Медісон Бренгл, програла в першому ж раунді румунському дуету Патриції Марії Ціг і Андрія Міту (6:7, 4:6).

Увагу букмекерів прівлекли підозрілі ставки, сумою в кілька сотень тисяч євро, які були зроблені на перемогу румунок в п'ятому геймі другого сету. У ньому Сизикова подавала і допустила подвійну помилку, а гейм вони з Бренгл програли під нуль.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj — Stefano Berlincioni (@Carretero77) October 1, 2020

Відзначимо, що Сизикова виграла одне парне змагання WTA.