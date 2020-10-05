Легіонер "Динамо" попрощався з командою

Фото: Динамо Фран Соль

Форвард київського "Динамо" Фран Соль в наступному сезоні буде виступати за "Тенеріфе" на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Нападник в своєму Instagram опублікував небагатослівний пост, в якому попрощався з українським клубом.

"Спасибі, "Динамо". Я бажаю вам всього самого найкращого в цьому сезоні", - написав іспанський нападник.

Нагадаємо, Соль перебрався в "Динамо" на початку 2019 року із "Віллема II". За цей час він провів за столичний клуб 24 матчі, в яких відзначився чотирма голами і двома ассистами.