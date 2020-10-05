Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
ГоловнаСпорт

Легіонер "Динамо" попрощався з командою

Фран Соль повертається на батьківщину.

Фран Соль
Фото: Динамо
Фран Соль

Форвард київського "Динамо" Фран Соль в наступному сезоні буде виступати за "Тенеріфе" на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Нападник в своєму Instagram опублікував небагатослівний пост, в якому попрощався з українським клубом.

"Спасибі, "Динамо". Я бажаю вам всього самого найкращого в цьому сезоні", - написав іспанський нападник.

Нагадаємо, Соль перебрався в "Динамо" на початку 2019 року із "Віллема II". За цей час він провів за столичний клуб 24 матчі, в яких відзначився чотирма голами і двома ассистами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також