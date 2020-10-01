"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників по груповому етапу Ліги Чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за результатами якої чемпіон і віцечемпіон України "Шахтар" і "Динамо" відповідно дізналися своїх суперників.

"Гірники" разом з "Реалом", "Інтером" і "Борусієй" (Менхенгладбах) потрапили в групу В.

Кияни відповідно з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем" потрапили в групу G.

Cтартує групова стадія 20 жовтня.

Груповий этап.