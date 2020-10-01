"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників по груповому етапу Ліги Чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за результатами якої чемпіон і віцечемпіон України "Шахтар" і "Динамо" відповідно дізналися своїх суперників.
"Гірники" разом з "Реалом", "Інтером" і "Борусієй" (Менхенгладбах) потрапили в групу В.
Кияни відповідно з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем" потрапили в групу G.
Cтартує групова стадія 20 жовтня.
Груповий этап.
- Група A
- "Баварія", "Атлетіко", РБ "Зальцбург" і "Локомотив"
- Група C
- "Порту", "Манчестер Сіті", "Олімпіакос" і "Марсель"
- Група D
- "Ліверпуль", Аякс, "Аталанта" і "Мідтьюлланд"
- Група E
- "Севілья", "Челсі", "Краснодар" і "Ренн"
- Група F
- "Зеніт", "Боруссія" Д., "Лаціо" і "Брюгге"
- Група H
- ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", РБ "Лейпциг" і "Істанбул" Б.