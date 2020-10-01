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"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників по груповому етапу Ліги Чемпіонів

Сергій Ребров їде до Київа.

"Динамо" і "Шахтар" дізналися своїх суперників по груповому етапу Ліги Чемпіонів
Фото: uefa.com

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, за результатами якої чемпіон і віцечемпіон України "Шахтар" і "Динамо" відповідно дізналися своїх суперників.

"Гірники" разом з "Реалом", "Інтером" і "Борусієй" (Менхенгладбах) потрапили в групу В.

Кияни відповідно з "Ювентусом", "Барселоною" і "Ференцварошем" потрапили в групу G.

Cтартує групова стадія 20 жовтня.

Груповий этап.

  • Група A
  • "Баварія", "Атлетіко", РБ "Зальцбург" і "Локомотив"
  • Група C
  • "Порту", "Манчестер Сіті", "Олімпіакос" і "Марсель"
  • Група D
  • "Ліверпуль", Аякс, "Аталанта" і "Мідтьюлланд"
  • Група E
  • "Севілья", "Челсі", "Краснодар" і "Ренн"
  • Група F
  • "Зеніт", "Боруссія" Д., "Лаціо" і "Брюгге"
  • Група H
  • ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", РБ "Лейпциг" і "Істанбул" Б.
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